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На Донеччині окупанти поранили ще дев'ятьох цивільних

Фото: на Донеччині окупанти поранили ще дев'ятьох цивільних (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок обстрілів за добу поранення отримали 9 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 5 грудня росіяни поранили 9 цивільних у Донецькій області: 4 в Іванівському, 3 у Бахмуті, 1 у Максиміліанівці та 1 у Торецьку", - розповів він.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1237 осіб, ще 2691 громадянський був поранений. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вчора внаслідок обстрілу Донецької області місцеві жителі скаржилися на проблеми зі світлом. У низці населених пунктів зникла електроенергія.

Крім того, вчора у тимчасово окупованому Донецьку двічі пролунали вибухи. Перші - були чутні вранці, ще одна хвиля - увечір.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Донецька область