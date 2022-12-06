В Донецкой области оккупанты ранили еще девятерых гражданских

Российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. Вследствие обстрелов за сутки ранения получили 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 5 декабря россияне ранили 9 гражданских в Донецкой области: 4 в Ивановском, 3 в Бахмуте, 1 в Максимилианивке и 1 в Торецке", - рассказал он.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1237 человек, еще 2691 гражданский был ранен. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.