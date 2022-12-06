В Донецкой области оккупанты ранили еще девятерых гражданских

Российские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. Вследствие обстрелов за сутки ранения получили 9 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 5 декабря россияне ранили 9 гражданских в Донецкой области: 4 в Ивановском, 3 в Бахмуте, 1 в Максимилианивке и 1 в Торецке", - рассказал он.
Отмечается, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1237 человек, еще 2691 гражданский был ранен. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, вчера в результате обстрелов Донецкой области местные жители жаловались на проблемы со светом. В ряде населенных пунктов исчезла электроэнергия.
Кроме того, вчера во временно оккупированном Донецке дважды прогремели взрывы. Первые - были слышны утром, еще одна волна - под вечер.
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