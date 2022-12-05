У центрі Донецька вдруге за день пролунали вибухи
У тимчасово окупованому Донецьку 5 грудня вдруге на день пролунали вибухи. Над центром міста здіймається дим.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
За інформацією місцевих, ближче до вечора у центральній частині міста пролунали вибухи. "Прильоти" зафіксовано у районі БЦ "Столичний".
Також повідомляється, що у будинках, які перебували в епіцентрі вибуху, від ударної хвилі повилітали вікна.
Нагадаємо, під ранок 5 грудня у центрі Донецька пролунали потужні вибухи. Внаслідок чого в одній із будівель міста спалахнула пожежа.
Повідомлялося, що минулої доби російські війська обстріляли кілька населених пунктів Донецької області, внаслідок чого поранення отримали дві людини.
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