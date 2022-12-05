Фото: у центрі Донецька вдруге за день пролунали вибухи (Telegram)

У тимчасово окупованому Донецьку 5 грудня вдруге на день пролунали вибухи. Над центром міста здіймається дим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих, ближче до вечора у центральній частині міста пролунали вибухи. "Прильоти" зафіксовано у районі БЦ "Столичний". Також повідомляється, що у будинках, які перебували в епіцентрі вибуху, від ударної хвилі повилітали вікна.