ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У центрі Донецька вдруге за день пролунали вибухи

Новость на русском →
Донецьк, Понеділок 05 грудня 2022 16:27
У центрі Донецька вдруге за день пролунали вибухи Фото: у центрі Донецька вдруге за день пролунали вибухи (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Донецьку 5 грудня вдруге на день пролунали вибухи. Над центром міста здіймається дим.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих, ближче до вечора у центральній частині міста пролунали вибухи. "Прильоти" зафіксовано у районі БЦ "Столичний".

Також повідомляється, що у будинках, які перебували в епіцентрі вибуху, від ударної хвилі повилітали вікна.

Нагадаємо, під ранок 5 грудня у центрі Донецька пролунали потужні вибухи. Внаслідок чого в одній із будівель міста спалахнула пожежа.

Повідомлялося, що минулої доби російські війська обстріляли кілька населених пунктів Донецької області, внаслідок чого поранення отримали дві людини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецьк вибухи
NEWS
Окупанти завдали нового масованого удару по Україні: всі наслідки атаки
Окупанти завдали нового масованого удару по Україні: всі наслідки атаки
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії