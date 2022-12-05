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Жителі Донецької області повідомляють про перебої зі світлом

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Краматорськ, Понеділок 05 грудня 2022 13:41
Жителі Донецької області повідомляють про перебої зі світлом Фото: у Донецькій області зникло світло (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителі Донецької області повідомляють про проблеми зі світлом. У низці населених пунктів зникла електроенергія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У мережі повідомляють, що жителі Краматорська та Слов'янська чули вибух, після чого нібито зникло світло.

Також електроенергія зникла у Дружківці, Костянтинівці, Добропілля та інших населених пунктах.

Нагадаємо, що в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Керівники регіонів, ДСНС та Офіс президента закликають українців бути обережними та попереджають про пуски ракет.

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Електроенергія Донецька область відключеня світла
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