У Донецьку вночі пролунали сильні вибухи. У центрі міста були "прильоти" (фото)

У ніч проти 5 грудня у тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи. Внаслідок чого в центрі міста спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Вибухи у центрі міста пролунали близько 03:00. За попередніми даними, були "прильоти", внаслідок яких сталося кілька пожеж.

Чи є постраждалі, поки що незрозуміло, проте кілька будівель отримали значні пошкодження.