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На Донбасі зафіксовано два безпілотники бойовиків

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 14:41
На Донбасі зафіксовано два безпілотники бойовиків
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Використання безпілотників заборонено мінськими домовленостями

У Луганській області поблизу міста Щастя зафіксовано два безпілотники бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначається, бойовики продовжуть використовувати безпілотники на Донбасі всупереч мінським домовленостям.

"Вчора, 10 січня 2019 року, на лінії зіткнення біля міста Щастя Луганської області було помічено політ двох БПЛА, які були запущені з тимчасово окупованої території", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона СЦКК заявляє, що проросійські бойовики, використовуючи гарантії безпеки української сторони, прикриваються безпілотниками ОБСЄ  і застосовують власні.

"Даний факт свідчить про провокаційні дії з боку окупантів щодо створення передумов для подальшого загострення конфлікту на сході країни", - повідомили у штабі.

На Донбасі зафіксовано два безпілотники бойовиків

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 11 січня, внаслідок бойових дій на Донбасі поранення отримав один український військовий.

Як писало РБК-Україна, вчора, 10 січня, бойовики тричі обстрілювали українські позиції, втрат у лавах ООС немає.

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