На Донбассе зафиксировано 5 вражеских обстрелов

Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Потерь в рядах подразделений Объединенных сил нет

Сегодня, 21 марта, на Донбассе зафиксировано применение запрещенного минскими соглашениями вооружения со стороны пророссийских боевиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции О'объединенных сил в Facebook.

По состоянию на 18:00 в зоне боевых действий были зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня. Оккупанты применяли минометы 120-го и 82-го калибров, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По данным штаба, под обстрел боевиков попали позиции украинских военных в районе Красногоровки, Новотроицкого, Водяного, Новгородского и Новотошковского. В результате вражеских обстрелов ни один украинский защитник не пострадал.

"Подразделения Объединенных сил дежурными огневыми средствами заставили вооруженные формирования Российской Федерации прекратить провокационные обстрелы", - добавили в штабе.

На участках разведение сил в районе Станицы Луганской, Петровского/Богдановки и Золотого нарушения режима прекращения огня сегодня не были обнаружены.

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с 22 марта украинская сторона прекращает пропуск лиц через КПВВ на Донбассе. При этом представители мониторинговых миссий и международных гуманитарных организаций продолжат работу по ранее установленному порядку.

До этого РБК-Украина писало, что боевики "ЛНР" запретили въезд в оккупированные районы Луганской области с подконтрольных Украине территорий. Запрет начнет действовать с 23 марта.