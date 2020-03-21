На Донбасі зафіксовано 5 ворожих обстрілів

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат у лавах підрозділів Об'єднаних сил немає

Сьогодні, 21 березня, на Донбасі зафіксовано застосування забороненого мінськими угодами озброєння з боку проросійських бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Станом на 18:00 в зоні бойових дій було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Окупанти застосовували міномети 120-го та 82-го калібрів, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

За даними штабу, під обстріл бойовиків сьогодні потрапили позиції українських військових в районі Красногорівки, Новотроїцького, Водяного, Новгородського та Новотошківського. В результаті ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав.

"Підрозділи Об’єднаних сил черговими вогневими засобами змусили збройні формування Російської Федерації припинити провокаційні обстріли", - додали у штабі.

На ділянках розведення сил в районі Станиці Луганської, Петрівського/Богданівки та Золотого порушень режиму припинення вогню сьогодні не було виявлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що починаючи з 22 березня українська сторона припиняє пропуск осіб через КПВВ на Донбасі. При цьому представники моніторингових місій та гуманітарних міжнародних організацій продовжать роботу за раніше встановленим порядком.

До цього РБК-Україна писало, що бойовики "ЛНР" заборонили в'їзд в окуповані райони Луганської області з підконтрольних Україні територій. Заборона почне діяти з 23 березня.