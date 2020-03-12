ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі зафіксували роботу снайперів, один військовий поранений

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 18:25
На Донбасі зафіксували роботу снайперів, один військовий поранений
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики двічі порушили режим "тиші"

На Донбасі з початку поточної доби, 12 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як наголошується, бойовики обстріляли українські позиції з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також відзначена робота снайперської пари.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл в районі Водяного.

Поблизу населеного пункту Зайцеве, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" відзначена робота снайперської пари.

"Сьогодні, 12 березня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українська розвідка повідомляла, що на Донбас приїхала група російських снайперів. Як припускає українська сторона, окупаційні війська прагнуть помститися ВСУ за втрати своїх бійців під час спроби наступу 18 лютого поточного року.

Крім того, за минулу добу 11 березня на Донбасі бойовики два рази порушили режим припинення вогню. В результаті поранення отримав один український військовий.

Бойовики обстріляли позиції ООС біля Зайцевого, поранено українського бійця У лікарні Дніпра розповіли про стан поранених під Пісками військових
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся