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На Донбассе зафиксировали работу снайперов, один военный ранен

Новости » Происшествия     29.02.2020 - 07:20
На Донбассе зафиксировали работу снайперов, один военный ранен
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия

На Донбассе 28 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была замечена работа снайперской пары.

Пять обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

  • дважды рядом с Водяным - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • недалеко от Лебединского - из минометов калибра 82 мм боевики выпустили 18 мин;
  • рядом с Новотроицким - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили три обстрела позиций ВСУ:

  • неподалеку от Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов. Также велся снайперский огонь;
  • дважды в районе населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов выпустили 9 мин и 3 мины из миномета калибра 82 мм.

"Вчера, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - отметили в штабе.

С начала этих суток боевики трижды обстреляли позиции ВСУ:

  • рядом с Невельським - из 120-мм миномета выпустили 6 мин;
  • неподалеку от Травневого - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 3 мины, а также зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Красногоровка - из станкового противотанкового гранатомета произвели 6 выстрелов, а также велся огонь из крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 27 февраля в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации погиб один украинский военный. Еще один военнослужащий получил ранение. В целом боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

По данным Минобороны Украины, российские пропагандисты активизировано распространяют фейковые сообщения, с обвинениям подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня.

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