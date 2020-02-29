На Донбассе зафиксировали работу снайперов, один военный ранен

Боевики стреляли из запрещенного минскими договоренностями оружия
На Донбассе 28 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.
Отмечается, что боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была замечена работа снайперской пары.
Пять обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили три обстрела позиций ВСУ:
"Вчера, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - отметили в штабе.
С начала этих суток боевики трижды обстреляли позиции ВСУ:
За текущие сутки потерь нет.
Напомним, 27 февраля в результате обстрела вооруженными формированиями Российской Федерации погиб один украинский военный. Еще один военнослужащий получил ранение. В целом боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.
По данным Минобороны Украины, российские пропагандисты активизировано распространяют фейковые сообщения, с обвинениям подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня.