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Боевики на Донбассе распространяют фейки о бойцах ООС, - разведка

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 13:37
Боевики на Донбассе распространяют фейки о бойцах ООС, - разведка
Иллюстративное фото (dnr-news.com)

Такие действия российских пропагандистов направлены на дискредитацию украинских защитников

Российскими пропагандистами активизировано распространение фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Главного управления разведки Министерства обороны.

В разведке отмечают, что такие действия российских пропагандистов направлены на дискредитацию украинских защитников.

"В то же время российскими пропагандистами активизировано распространение фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня с целью дискредитации наших защитников", - говорится в сообщении.

Также, по данным разведки, командование российских оккупационных войск поддерживает высокий уровень напряженности в ОРДЛО. В частности, растет количество обстрелов позиций Объединенных сил для провоцирования ответного огня, оккупантами осуществляется демонстративное перемещение вооружения и военной техники из тыловых районов в районы передовых позиций.

Напомним, с начала суток на Донбассе удерживается режим "тишины". Хотя до этого, 26 февраля, в результате обстрелов боевиков погиб один и пострадали двое украинских военнослужащих.

На Донбассе удерживается режим "тишины", - Минобороны На Донбассе погиб военный, еще двое ранены
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