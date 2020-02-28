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Боевики на Донбассе ведут обстрелы из жилых секторов, - ООС

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 10:28
Боевики на Донбассе ведут обстрелы из жилых секторов, - ООС
Фото: боевики на Донбассе (из открытых источников)

Также оккупанты распространяют фейкову информацию о бойцах ООС

Пророссийские СМИ распространяют информацию о якобы подготовке подразделений Объединенных сил к обстрелам населенных пунктов, что находятся на территории, которую временно контролируют российские оккупационные войска. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Кроме того, российские оккупанты на постоянной основе применяют запрещенную общепринятыми правилами ведения боевых действий тактику действий: противник специально размещает вооружение среди жилого сектора населенных пунктов, расположенных на временно оккупированной территории Украины, и оттуда открывает огонь по позициям украинских военных, таким образом пытаясь спровоцировать подразделения Объединенных сил на огневой ответ.

Также в последнее время оккупанты присылают украинским защитникам на линии соприкосновения лживые провокационные смс-сообщения.

Напомним, вчера в Минобороны сообщали, что российскими пропагандистами активизировано распространение фейковых сообщений с обвинениями подразделений Объединенных сил в несоблюдении режима прекращения огня.

Добавим, 26 февраля в результате обстрелов боевиков погиб один и пострадали двое украинских военнослужащих.

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