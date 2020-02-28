Украинские военные понесли потери на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Один военный погиб, еще один ранен

На Донбассе в четверг, 27 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации погиб один украинский военный. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Еще один военнослужащий получил ранения. В целом боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Против украинских сил были применены запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи населенного пункта Новомихайловка, рядом с Красногоровкой, неподалеку от Старогнатовки, дважды неподалеку Новотошковского. Также в этом районе противник из 120-мм минометов выпустил 30 мин. Рядом с Ореховым из такого же миномета были выпущены 3 мины.

"Вчера, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения. От начала этих суток российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли защитников Водяного... Потерь нет", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, по данным Минобороны Украины, в течение 2014-2016 годов боевики на Донбассе повредили 1278 единиц и уничтожили 201 единицу ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины.