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Украинские военные понесли потери на Донбассе

Новости » Происшествия     28.02.2020 - 07:28
Украинские военные понесли потери на Донбассе
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Один военный погиб, еще один ранен

На Донбассе в четверг, 27 февраля, в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации погиб один украинский военный. Об этом передает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Еще один военнослужащий получил ранения. В целом боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. Против украинских сил были применены запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы велись вблизи населенного пункта Новомихайловка, рядом с Красногоровкой, неподалеку от Старогнатовки, дважды неподалеку Новотошковского. Также в этом районе противник из 120-мм минометов выпустил 30 мин. Рядом с Ореховым из такого же миномета были выпущены 3 мины.

"Вчера, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения. От начала этих суток российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли защитников Водяного... Потерь нет", - сообщили в пресс-центре.

Украинские военные понесли потери на ДонбассеУкраинские военные понесли потери на Донбассе

Напомним, по данным Минобороны Украины, в течение 2014-2016 годов боевики на Донбассе повредили 1278 единиц и уничтожили 201 единицу ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины.

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