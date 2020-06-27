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На Донбассе на взрывном устройстве подорвался украинский сапер

Новости » Происшествия     27.06.2020 - 15:51
На Донбассе на взрывном устройстве подорвался украинский сапер
Фото: сапер Объединенных сил (facebook.com/pressjfo.news)

Военный получил проникающее ранение

Сегодня, 27 июня, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на взрывном устройстве подорвался украинский сапер. Инцидент произошел вблизи Марьинки.

Об этом сообщает командование ООС в Facebook.

Военнослужащий получил огнестрельное осколочное проникающее ранение во время выполнения задания по разминированию участка местности. Пострадавшего оперативно доставили в медучреждение, где оказали помощь.

"На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются", - добавили в штабе.

Напомним, двое украинских военных подорвались на мине вблизи Новотошковского 19 июня.

Кроме того, под Авдеевкой на взрывном устройстве подорвался бронеавтомобиль Вооруженных сил Украины, в результате чего ранения получили 10 военных.

Также вблизи оккупированного Докучаевска на мине подорвалась местная жительница, ее нашли и эвакуировали украинские военнослужащие.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ДонбасссаперыООС
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