Фото: сапер Об'єднаних сил (facebook.com/pressjfo.news)

Військовий отримав проникаюче поранення

Сьогодні, 27 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі на вибуховому пристрої підірвався український сапер. Інцидент стався поблизу Мар'їнки.

Про це повідомляє командування ООС у Facebook.

Військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове проникаюче поранення під час виконання завдання з розмінування ділянки місцевості. Постраждалого оперативно доставили до медзакладу, де надали допомогу.

"На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються", - додали у штабі.

Нагадаємо, двоє українських військових підірвалися на міні поблизу Новотошківського 19 червня.

Крім того, під Авдіївкою на вибуховому пристрої підірвався бронеавтомобіль Збройних сил України, внаслідок чого поранення отримали 10 військових.

Також поблизу окупованого Докучаєвська на міні підірвалася місцева жителька, її знайшли та евакуювали українські військовослужбовці.

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Автор: Дмитро Левицький