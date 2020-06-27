ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі на вибуховому пристрої підірвався український сапер

Новини » Надзвичайні події     27.06.2020 - 15:51
На Донбасі на вибуховому пристрої підірвався український сапер
Фото: сапер Об'єднаних сил (facebook.com/pressjfo.news)

Військовий отримав проникаюче поранення

Сьогодні, 27 червня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі на вибуховому пристрої підірвався український сапер. Інцидент стався поблизу Мар'їнки.

Про це повідомляє командування ООС у Facebook.

Військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове проникаюче поранення під час виконання завдання з розмінування ділянки місцевості. Постраждалого оперативно доставили до медзакладу, де надали допомогу.

"На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Обставини з’ясовуються", - додали у штабі.

Нагадаємо, двоє українських військових підірвалися на міні поблизу Новотошківського 19 червня.

Крім того, під Авдіївкою на вибуховому пристрої підірвався бронеавтомобіль Збройних сил України, внаслідок чого поранення отримали 10 військових.

Також поблизу окупованого Докучаєвська на міні підірвалася місцева жителька, її знайшли та евакуювали українські військовослужбовці.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ДонбассаперыООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся