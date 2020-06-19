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На Донбассе военные снова подорвались на мине, есть раненые

Новости » Происшествия     19.06.2020 - 14:12
На Донбассе военные снова подорвались на мине, есть раненые
Фото: военные снова подорвались на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)

В результате подрыва пострадали два человека

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе украинские военные подорвались на мине. В результаты инцидента ранены два человека.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что двое военных подорвались на мине во время инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское.

"Военным оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе под Авдеевкой Донецкой области подорвался военный автомобиль "Спартан", в результате были ранены 10 бойцов; также известно, что автомобиль двигался в колонне, а сам подрыв произошел в районе Дворца культуры Авдеевского коксохимического завода.

До этого в Луганской области в районе Трехизбенки на мине подорвались четверо сотрудников батальона полиции, в результате погиб командир батальона полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассминаВзрыв
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