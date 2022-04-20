На Донбассе ВСУ отбили 9 атак врага и уничтожили 14 единицы техники

На Донецком и Луганском направлении украинские защитники продолжают давать отпор оккупантам. За сутки ВСУ отбили 9 атак врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООС.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки " Восток " оккупанты продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии.

Также подразделения противовоздушной обороны сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Так, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, один танк, одну артиллерийскую систему, 10 единиц бронированной, 2 единицы специальной инженерной, 2 единицы автомобильной техники и вражеский склад с боеприпасами.

Ранее мы сообщали, что вчера, 20 апреля, ВСУ на востоке сбили российский вертолет и уничтожили 30 оккупантов.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 56-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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