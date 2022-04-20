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На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога та знищили 14 одиниць техніки

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Середа 20 квітня 2022 23:00
На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога та знищили 14 одиниць техніки ЗСУ відбили атаку ворога на Донбасі (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники продовжують давати відсіч окупантам. За добу ЗСУ відбили 9 атак ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООС.

Так, українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Також підрозділи протиповітряної оборони збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Окрім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.

У ході боїв українські захисники знищили:

  • особового складу - 36;
  • БМП - 5;
  • БТР - 4;
  • АТ - 1;
  • ЗРК - 1;
  • мінометний розрахунок - 1.

Раніше ми повідомляли, що вчора, 20 квітня, ЗСУ на Сході збили російський вертоліт та знищили 30 окупантів.

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