На Донбасі ЗСУ відбили 9 атак ворога та знищили 14 одиниць техніки
На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники продовжують давати відсіч окупантам. За добу ЗСУ відбили 9 атак ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООС.
Так, українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.
Також підрозділи протиповітряної оборони збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Окрім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти продовжували здійснювати ракетні та авіаційні удари, обстріли з важкої артилерії.
У ході боїв українські захисники знищили:
- особового складу - 36;
- БМП - 5;
- БТР - 4;
- АТ - 1;
- ЗРК - 1;
- мінометний розрахунок - 1.
Раніше ми повідомляли, що вчора, 20 квітня, ЗСУ на Сході збили російський вертоліт та знищили 30 окупантів.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 56-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!