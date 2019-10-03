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На Донбассе во время обстрелов ранили украинского военного

Новости » Общество    03.10.2019 - 07:39
На Донбассе во время обстрелов ранили украинского военного
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Боевики провели 30 обстрелов

НА Донбассе за прошедшие сутки, 2 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня. В результате ранен украинский военнослужащий, передает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник применил запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм. Также было применено вооружение БМП, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Кроме того, противник трижды совершил обстрелы из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе участка разведение сил и средств близ Золотого", - отметили в ООС.

Также вблизи Павлополя боевики применили беспилотник с подвесом для сброса гранатометных выстрелов. Обстрелы зафиксированы также неподалеку Новотроицкого, Авдеевки, Водяного, Николаевки, Новогнатовки, Новогригорьевки, Верхнеторецкого, Крымского, Зайцевого, Катериновки, Пивденного, Новолуганского, Золотого, Новгородского, Троицкого, Кряковки, Хутора Вольного и Луганского.

От начала текущих суток, 3 октября, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь открывался у Новогнатівки, Новотроицкого, Водяного, Березового, Павлополя, Луганского, Новолуганского.

"На протяжении текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - отметили в ООС.

Напомним, в Министерстве обороны Украины отметили, что основным условием для начала разведения войск на Донбассе есть соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.

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