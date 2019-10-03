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На Донбасі під час обстрілів поранили українського військового

Новини » Суспільство    03.10.2019 - 07:39
На Донбасі під час обстрілів поранили українського військового
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики провели 30 обстрілів

На Донбасі минулої доби, 2 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 30 разів порушили режим припинення вогню. У результаті поранений український військовослужбовець, передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник застосував заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 мм та 82 мм. Також було застосовано озброєння БМП, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

"Крім того, противник тричі здійснив обстріли з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї в районі ділянки розведення сил і засобів неподалік Золотого", - зазначили в ООС.

Також поблизу Павлополя бойовики застосували безпілотник з підвісом для скидання гранатометних пострілів. Обстріли зафіксовані також неподалік Новотроїцького, Авдіївки, Водяного, Миколаївки, Новогнатівки, Новогригорівки, Верхньоторецького, Кримського, Зайцевого, Катеринівки, Південного, Новолуганського, Золотого, Новгородського, Троїцького, Кряківки, Хутора Вільного та Луганського.

Від початку поточної доби, 3 жовтня, бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. Вогонь відкривався біля Новогнатівки, Новотроїцького, Водяного, Березового, Павлополя, Луганського, Новолуганського.

"Упродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було", - відзначили в ООС.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України зазначили, що основною умовою для початку розведення військ на Донбасі є дотримання режиму припинення вогню на ділянці розведення протягом 7 днів.

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