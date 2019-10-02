На Донбассе боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики применили беспилотник с подвесом для сброса гранатометных выстрелов

На Донбассе с начала текущих суток 2 октября в районе проведения операции Обїединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил, противник применил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с подвесом для сброса гранатометных выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Новогнатовки, вблизи Николаевки, неподалеку Новотроицкого, вблизи Павлополя и

неподалеку Авдеевки.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил, а именно неподалеку Крымского, в районе Зайцевого, вблизи Катериновки, неподалеку от Пивденного, вблизи Новолуганского, неподалеку Золотого, вблизи Новгородского и неподалеку Троицкого.

"В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в районе проведения операции Объединенных сил 1 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня, нарушая Минские соглашения, боевики открывали огонь, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, в районе участков разведения сил и средств возле Золотого и Богдановки.