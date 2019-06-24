На Донбассе возобновили подачу воды жителям Торецка

В городе Торецк Донецкой области вечером в воскресенье, 23 июня, началось восстановление подачи питьевой воды. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя главы Военно-гражданской администрации Торецкая Сергея Винника.

Как добавил руководитель администрации Ярослав Руденко, вечером воды в город поступало порядка 500 кубических метров в час и этого мало для быстрого наполнения резервуара.

"Параллельно с его наполнением стали опрессовывать водопровод, питающий забалочну часть города (для полного опрессовки "Забалки" требуется до трех суток). По другим районам подача воды начнется завтра с 5 часов утра, - отметил он.

Глава администрации пояснил, что ремонтные работы на водопроводе Горловка-Торецк осуществлялись в том числе с бетонированием, поэтому было снижено давление подачи воды по водопроводу, чтобы его не повредить.

"Полное опрессовки отдельных районов и поселков будет продолжаться 2-3 суток", - уточнил Руденко.

Напомним, на втором Донецком водопроводе вечером в пятницу, 14 июня, произошла очередная авария, что привело к перебоям с водоснабжением на Донбассе. В Славянске, Краматорске и Дружковке были уменьшены объемы подачи воды.