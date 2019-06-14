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Гройсман поручил обеспечить жителей Донбасса питьевой водой

Новости » Общество    14.06.2019 - 20:46
Гройсман поручил обеспечить жителей Донбасса питьевой водой
Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач, РБК-Украина)

Гройсман поручил восстановить бесперебойное снабжение электроэнергии на объекты КП "Вода Донбасса"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил безотлагательно принять меры для обеспечения питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей. Решение принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Гройсман поручил восстановить бесперебойное снабжение электроэнергии на объекты водоснабжения и водоотведения КП "Вода Донбасса".

"Согласно подписанному главой правительства поручению, необходимо восстановить и обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии на объекты водоснабжения и водоотведения КП "Компания "Вода Донбасса" и предоставить предприятию статус "защищенного потребителя". Одновременно надо провести инвентаризацию резервных источников водоснабжения", - говорится в сообщении.

На период отсутствия централизованного водоснабжения будет обеспечен подвоз воды и санитарный контроль на соответствующих объектах и ​​территориях.

Напомним, задолженность жителей оккупированных территорий за услуги водоснабжения и водоотведения перед коммунальным предприятием "Вода Донбасса" составляет 3,8 миллиарда гривен.

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