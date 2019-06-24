На Донбасі відновили подачу води до Торецька

У місті Торецьк Донецької області ввечері у неділю, 23 червня, почалося відновлення подачі питної води. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення заступника глави Військово-цивільної адміністрації Торецька Сергія Вінника.

Як додав керівник адміністрації Ярослав Руденко, звечора води в місто надходило близько 500 кубічних метрів на годину і цього замало для швидкого наповнення резервуару.

"Паралельно з його наповненням почали опресовувати водогін, що живить забалочну частину міста (для повного опресування "Забалки" потрібно до трьох діб). По інших районах подача води розпочнеться завтра з 5 години ранку, - зазначив він.

Голова адміністрації пояснив, що ремонтні роботи на водогоні Горлівка-Торецьк здійснювались в тому числі з бетонуванням, тому було знижено тиск подачі води по водогону, аби його не пошкодити.

"Повне опресування окремих районів та селищ триватиме 2-3 доби", - уточнив Руденко.

Нагадаємо, на другому Донецькому водогоні ввечері у п'ятницю, 14 червня, сталась чергова аварія, що призвело до перебоїв із водопостачанням на Донбасі. У Слов'янську, Краматорську та Дружківці були зменшені обсяги подачі води.