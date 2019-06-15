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На Донбассе возникли перебои с водой из-за аварии на водопроводе

Новости » Происшествия    15.06.2019 - 00:58
На Донбассе возникли перебои с водой из-за аварии на водопроводе
Иллюстративное фото: очередь за водой на Донбассе (ГСЧС)

Ограничена подача воды в Славянске, Краматорске, Дружковке, а в Константиновке воды нет совсем

На втором Донецком водопроводе вечером в пятницу, 14 июня, произошла очередная авария, что привело к перебоям с водоснабжением на Донбассе. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

По его словам, причина аварии - изношенность система, которая не выдерживает давления. Сейчас в Славянскуе, Краматорске и Дружковке уменьшены объемы подачи воды.

"Нет воды в Константиновке - она еще не успела дойти до города после устранения вчерашней аварии, как произошла новая", - написал Куць в Facebook.

Он добавил, что ремонтные бригады предприятия "Вода Донбасса" уже приступили к восстановлению водопровода, обещают справиться до утра 15 июня.

"Но, в отличие от Славянска, Краматорска и Дружковки, в Константиновке вода будет не раньше чем через 12 часов после завершения восстановительных работ. Для людей будет организован подвоз воды", - отметил Куць.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил безотлагательно принять меры для обеспечения питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей. Решение принято по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 14 июня.

Добавим, в апреле 2019 на Донбассе боевики сорвали ремонт Южно-Донбасского водопровода, обстреляв коммунальщиков. Тогда бригада компании "Вода Донбасса" попала под обстрел во время ремонта насосной станции вблизи Васильевки.

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Новости Украины Донбассводоснабжение
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