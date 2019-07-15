На Донбассе возобновил работу КПВВ "Майорское"

КПВВ "Майорское" возобновил работу после сообщения о заминировании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в своем Facebook.

Так, территорию КПВВ исследовали на предмет опасных веществ. Сейчас все пункты пропуска работают в штатном режиме.

"Сегодня утром неизвестные сообщили о заминировании КПВВ "Майорское". Пограничники эвакуировали всех, кто ожидал начала работы контрольного пункта в безопасное место. Территорию КПВВ исследовали на предмет опасных веществ. Сейчас все пункты пропуска работают в штатном режиме", - сказано в сообщении.

Напомним, в понедельник, 15 июля, утром в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании КПВВ "Майорское". Так, на месте работали сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, людей эвакуировали.

Как писало РБК-Украина ранее, представитель Украины в ОБСЕ Игорь Прокопчук призвал российско-оккупационные силы прекратить провокации на контрольных пунктах въезда-выезда вдоль линии столкновения на Донбассе.

Подчеркнем также, в штабе операции Объединенных сил обвинили в провокациях боевиков на пунктах пропуска вдоль линии разграничения на Донбассе. В феврале из-за провокации боевиков в серой зоне остались 46 человек.