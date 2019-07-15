На Донбасі відновив роботу КПВВ "Майорське"

КПВВ "Майорське" відновив роботу після повідомлення про замінування. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ у своєму Facebook.

Так, територію КПВВ дослідили на предмет небезпечних речовин. Наразі всі пункти пропуску працюють у штатному режимі.

"Сьогодні зранку невідомі повідомили про замінування КПВВ "Майорське". Прикордонники евакуювали всіх, хто очікував початку роботи контрольного пункту у безпечне місце. Територію КПВВ дослідили на предмет небезпечних речовин. Наразі всі пункти пропуску працюють у штатному режимі", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в понеділок, 15 липня, вранці в поліцію надійшло анонімне повідомлення про замінування КПВВ "Майорське". Так, на місці працювали співробітники служби з надзвичайних ситуацій, людей евакуювали.

Як писало РБК-Україна раніше, представник України в ОБСЄ Ігор Прокопчук закликав російсько-окупаційні сили припинити провокації на контрольних пунктах в'їзду-виїзду уздовж лінії зіткнення на Донбасі.

Підкреслимо також, у штабі операції Об'єднаних сил звинуватили в провокації бойовиків на пунктах пропуску уздовж лінії розмежування на Донбасі. У лютому через провокації бойовиків у сірій зоні залишилися 46 осіб.