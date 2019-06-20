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В ОБСЕ призвали боевиков прекратить провокации на КПВВ

Новости » Происшествия    20.06.2019 - 22:34
В ОБСЕ призвали боевиков прекратить провокации на КПВВ
Иллюстративное фото (osce.org)

Боевики создают ограничения на пересечение КПВВ

Представитель Украины в ОБСЕ Игорь Прокопчук призвал российско-оккупационные силы прекратить провокации на контрольных пунктах въезда-выезда вдоль линии столкновения на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу украинской стороны в ОБСЕ в Twitter.

Так, украинская сторона требует отменить ограничения, которые были наложены боевиками, на пересечение контрольных пунктов на Донбассе. В частности, речь идет об ограничении въезда автомобилей на блокпост.

"Требуем от российской стороны снять все ограничения, наложенные на пересечение КПВВ на линии контакта на Донбассе, включая по количеству автомобилей, которым разрешено въезжать на блокпост (6 автомобилей каждые 30 минут в каждом направлении), что недавно были зарегистрированы СММ ОБСЕ", - подчеркнул Прокопчук.

В ОБСЕ призвали боевиков прекратить провокации на КПВВ

Напомним, ранее в штабе операции Объединенных сил обвинили в провокациях боевиков на пунктах пропуска вдоль линии соприкосновения на Донбассе. В понедельник, 7 июня, в серой зоне после закрытия КПВВ остались 25 гражданских автомобилей, которые пытались попасть на подконтрольную Украине территорию.

РБК-Украина писало, что в феврале из-за провокации боевиков в серой зоне остались 46 человек. Тогда российские наемники совершили провокацию и пропустили людей через подконтрольный им КПВВ за 10 минут до закрытия украинского пункта пропуска.

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Новости Украины ОБСЕДонбасспровокациибоевикиКПВВ
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