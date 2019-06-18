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В штабе ООС обвинили боевиков в провокациях на пунктах пропуска

Новости » Происшествия    18.06.2019 - 18:30
В штабе ООС обвинили боевиков в провокациях на пунктах пропуска
Фото: КПВВ "Гнутово" (kmu.gov.ua)

Боевики задерживают пропуск людей через свои контрольные пункты

Из-за провокации российских оккупационных войск в понедельник, 17 июня, в серой зоне после закрытия КПВВ остались 25 гражданских автомобилей, которые пытались попасть на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, боевики держали гражданские автомобили несколько часов в очереди на подконтрольном им пункте въезда-выезда "Октябрь" и только после закрытия украинского КПВВ пропустили их в серую зону.

"Уже после окончания работы КПВВ "Гнутово" в 20:20 с временно оккупированной территории Украины к контрольному пункту въезда-выезда прибыли 25 гражданских автомобилей, в которых к тому же были четыре малолетние ребенка", - рассказали в штабе.

В ведомстве отметили, что движение через линию столкновения после закрытия пунктов пропуска и пребывание в серой зоне ночью может быть опасным из-за постоянных нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников.

В штабе ООС обвинили боевиков в провокациях на пунктах пропуска

Напомним, в феврале из-за провокации боевиков в серой зоне остались 46 человек. Тогда российские наемники совершили провокацию и пропустили людей через подконтрольный им КПВВ за 10 минут до закрытия украинского пункта пропуска.

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