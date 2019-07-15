На Донбассе временно закрыли один из КПВВ

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Полицейским пришло сообщении о заминировании КПВВ

В понедельник, 15 июля, в полицию поступило анонимное сообщение о заминировании КПВВ "Майорское". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной пограничной службы.

Отмечается, что сейчас на месте работают сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, люди эвакуированы.

"Гражданские лица, ожидавшие начала работы перед контрольным пунктом и весь персонал, который осуществляет контрольно-проверочные операции, эвакуированы в безопасное место", - говорится в сообщении.

В ГПСУ уточнили, что остальные КПВВ на линии разграничения открылись согласно летнему графику работы и функционируют в штатном режиме.

Напомним, ранее представитель Украины в ОБСЕ Игорь Прокопчук призвал российско-оккупационные силы прекратить провокации на контрольных пунктах въезда-выезда вдоль линии столкновения на Донбассе.

Кроме того, в штабе операции Объединенных сил обвинили в провокациях боевиков на пунктах пропуска вдоль линии разграничения на Донбассе. В феврале из-за провокации боевиков в серой зоне остались 46 человек.