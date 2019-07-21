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На Донбассе возобновил работу КПВВ "Майорск"

Новости » Общество    21.07.2019 - 10:44
На Донбассе возобновил работу КПВВ "Майорск"
Иллюстративное фото (скриншот видео radiosvoboda)

Опасных предметов на территории КПВВ не обнаружили

Контрольно-пропускной пункт (КПВВ) "Майорское" (Донецкая область), который приостановливал работу в связи с сообщением о минировании, уже полностью возобновил  пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, опасных предметов на территории КПВВ не обнаружено.

"Опасных предметов не обнаружено. Пропуск лиц и транспортных средств полностью восстановлено", - говорится в сообщении. 

Также в штабе отметили, что усилили меры службы в КПВВ.

"Подразделениями Госпогранслужбы из состава Объединенных сил усилены меры службы в КПВВ. Привлечены дополнительные пограничные наряды по проверке паспортных документов и осмотра транспортных средств с целью ускорения оформления лиц, которые накопились за время проверки территории КПВВ", - говорится в сообщении. 

Сейчас все КПВВ на линии разграничения функционируют согласно летнего графика работы в штатном режиме.

Напомним, в 06:45 полиция получила анонимное сообщение о минировании КПВВ "Майорское". В связи с этим было принято решение приостановить пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут". 

Кроме того, на прошлой неделе Кабинет министров утвердил новый порядок пересечения линии разграничения на востоке Украины. В частности, упразднен перечень разрешенных для перемещения товаров.

 

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Новости Украины ДонбассМайорскКПВВ
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