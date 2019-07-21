ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі відновив роботу КПВВ "Майорск"

Новини » Суспільство    21.07.2019 - 10:44
На Донбасі відновив роботу КПВВ "Майорск"
Ілюстративне фото (скріншот відео radiosvoboda)

Небезпечних предметів на території КПВВ не виявили

Контрольно-пропускний пункт (КПВВ) "Майорське" (Донецька область), який призупиняв роботу у зв'язку з повідомленням про замінування, вже повністю відновив пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Як повідомляється, небезпечних предметів на території КПВВ не виявлено.

"Небезпечних предметів не виявлено. Пропуск осіб та транспортних засобів повністю відновлено", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі зазначили, що посилили заходи служби у КПВВ.

"Підрозділами Держприкордонслужби зі складу Об'єднаних сил посилені заходи служби у КПВВ. Залучені додаткові прикордонні наряди з перевірки паспортних документів та огляду транспортних засобів з метою прискорення оформлення осіб, які накопичилися за час перевірки території КПВВ", - йдеться в повідомленні.

Зараз все КПВВ на лінії розмежування функціонують згідно річного графіка роботи в штатному режимі.

Нагадаємо, 06:45 поліція отримала анонімне повідомлення про замінування КПВВ "Майорське". У зв'язку з цим було прийнято рішення призупинити пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в межах дорожнього коридору "Горлівка-Бахмут".

Крім того, минулого тижня Кабінет міністрів затвердив новий порядок перетину лінії розмежування на сході України. Зокрема, скасовано перелік дозволених для переміщення товарів.

 

На Донбасі закрили один з КПВВ після дзвінка про мінування На Донбасі розпочалося нове перемир'я
Новини України ДонбасМайорскКПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся