На Донбасі відновив роботу КПВВ "Майорск"

Ілюстративне фото (скріншот відео radiosvoboda)

Небезпечних предметів на території КПВВ не виявили

Контрольно-пропускний пункт (КПВВ) "Майорське" (Донецька область), який призупиняв роботу у зв'язку з повідомленням про замінування, вже повністю відновив пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Як повідомляється, небезпечних предметів на території КПВВ не виявлено.

"Небезпечних предметів не виявлено. Пропуск осіб та транспортних засобів повністю відновлено", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі зазначили, що посилили заходи служби у КПВВ.

"Підрозділами Держприкордонслужби зі складу Об'єднаних сил посилені заходи служби у КПВВ. Залучені додаткові прикордонні наряди з перевірки паспортних документів та огляду транспортних засобів з метою прискорення оформлення осіб, які накопичилися за час перевірки території КПВВ", - йдеться в повідомленні.

Зараз все КПВВ на лінії розмежування функціонують згідно річного графіка роботи в штатному режимі.

Нагадаємо, 06:45 поліція отримала анонімне повідомлення про замінування КПВВ "Майорське". У зв'язку з цим було прийнято рішення призупинити пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування в межах дорожнього коридору "Горлівка-Бахмут".

Крім того, минулого тижня Кабінет міністрів затвердив новий порядок перетину лінії розмежування на сході України. Зокрема, скасовано перелік дозволених для переміщення товарів.