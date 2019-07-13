На Донбассе утром ранили двух бойцов ВСУ

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики били из минометов 120-го калибра

С начала суток, 13 июля 2019 года, российско-оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, около 06:10 утра боевики выпустили 8 мин калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе Зайцево. Также из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял подразделения Объединенных сил вблизи Широкино, Авдеевки и Водяного.

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов пострадали двое военных из состава Объединенных сил. Военнослужащие получили ранения разных степеней. Пострадавшие были эвакуированы в медицинские учреждения.

"Подразделения Объединенных сил, придерживаясь минских соглашений, адекватно подавляли вражескую вооруженную активность", - подчеркнули в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 13 июля 2019

Напомним, ранее сообщалось, что боевики из крупнокалиберного пулемета обстреляли жилой дом в населенном пункте Золотое-4 в Луганской области. В результате обстрела 75-летняя жительница дома не пострадала.

Добавим, за минувшие сутки, 12 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе пострадали двое украинских военных. В результате вражеских обстрелов один военный получил ранения, еще один - боевое травмирование. Боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня.