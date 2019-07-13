На Донбасі зранку поранили двох бійців ЗСУ

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики били з мінометів 120-го калібру

З початку доби, 13 липня 2019, російсько-окупаційні війська в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 5 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, близько 06:10 ранку бойовики випустили 8 мін калібру 120 мм по позиціям українських військових в районі Зайцевого. Також зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів противник обстріляв підрозділи Об'єднаних сил поблизу Широкиного, Авдіївки та Водяного.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів постраждали двоє військових зі складу Об'єднаних сил. Військовослужбовці отримали поранення різних ступенів. Постраждалих було евакуйовано до медичних закладів.

"Підрозділи Об’єднаних сил, дотримуючись мінських угод, адекватно придушували ворожу збройну активність", - наголосили у відомстві.

Ситуація на Донбасі станом на 13 липня 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики з великокаліберного кулемету обстріляли житловий будинок в населеному пункті Золоте-4 в Луганській області. Внаслідок обстрілу 75-річна мешканка будинку не постраждала.

Додамо, впродовж минулої доби, 12 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждали двоє українських військових. В результаті ворожих обстрілів один військовий отримав поранення, ще один - бойове травмування. Бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню.