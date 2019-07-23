ru
ua

На Донбассе уже более суток удерживается перемирие


Ни один украинский военный не пострадал

На Донбассе 22 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники придерживались устойчивого режима прекращения огня. Об этом сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что потерь с украинской стороны не зафиксировано. В то же время, по данным разведки, 22 июля один оккупант погиб и двое ранены.

С начала текущих суток боевики также не нарушили бессрочный запрет на использование любого оружия. 

РБК-Украина писало, что на Донбассе в полночь с наступлением воскресенья, 21 июля, стартовал новый период перемирия, который был согласован в Минске в ходе заседания Трехсторонней контактной группы. Его объявили бессрочно.

В первый день перемирия 21 июля в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Того же дня двое украинских военных погибли, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Украинка Ольга Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию на саблях Большинство украинцев поддерживают закон о языке
Читать все новости