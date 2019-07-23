На Донбасі вже більше доби утримується перемир'я

На Донбасі 22 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Про це повідомляють у прес-центрі операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що втрат з української сторони не зафіксовано. Водночас, за даними розвідки, 22 липня один окупант загинув та двоє поранені.

Від початку поточної доби бойовики також не порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї.

РБК-Україна писало, що на Донбасі опівночі з настанням неділі, 21 липня, стартував новий період перемир'я, який був узгоджений в Мінську в ході засідання Тристоронньої контактної групи. Його оголосили безстроково.

У перший день перемир'я 21 липня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Того ж дня двоє українських військових загинули, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої.