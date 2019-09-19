На Донбассе за сутки сократилась интенсивность обстрелов

Иллюстративное фото (ООС)

Боевики провели 5 обстрелов, потерь с украинской стороны нет

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки 18 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили режим прекращения огня 5 раз. Об этом передает пресс-центр ООС.

Известно, что противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В то же время 17 сентября противник обстреливал украинские позиции тоже 5 раз, но из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Тогда один военнослужащий погиб, еще двое военнослужащих получили ранения

Обстрелы 18 сентября велись в районе Березового и дважды вблизи Водяного.

Неподалеку Травневого противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. А вблизи Крымского - ручной противотанковый гранатомет

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня", - отметили в ООС.

Напомним, по данным ООН, на протяжении более 5 лет на Донбассе погибли 3339 мирных жителей.