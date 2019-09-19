ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе за сутки сократилась интенсивность обстрелов

Новости » Общество    19.09.2019 - 07:25
На Донбассе за сутки сократилась интенсивность обстрелов
Иллюстративное фото (ООС)

Боевики провели 5 обстрелов, потерь с украинской стороны нет

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки 18 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили режим прекращения огня 5 раз. Об этом передает пресс-центр ООС.

Известно, что противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В то же время 17 сентября противник обстреливал украинские позиции тоже 5 раз, но из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Тогда один военнослужащий погиб, еще двое военнослужащих получили ранения

Обстрелы 18 сентября велись в районе Березового и дважды вблизи Водяного.
Неподалеку Травневого противник применил гранатометы различных систем и стрелковое оружие. А вблизи Крымского - ручной противотанковый гранатомет

"За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня", - отметили в ООС.

На Донбассе за сутки сократилась интенсивность обстреловНа Донбассе за сутки сократилась интенсивность обстрелов

Напомним, по данным ООН, на протяжении более 5 лет на Донбассе погибли 3339 мирных жителей.

ОБСЕ обнаружила мины в районе разведения войск на Донбассе Я никогда не признаю Крым и Донбасс российскими, - Сенцов
Новости Украины Донбассобстрел
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь