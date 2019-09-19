ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі за добу скоротилася інтенсивність обстрілів

Новини » Суспільство    19.09.2019 - 07:25
На Донбасі за добу скоротилася інтенсивність обстрілів
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики провели 5 обстрілів, втрат з української сторони немає

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил минулої доби 18 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили режим припинення вогню 5 разів. Про це передає прес-центр ООС.

Відомо, що противник обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Натомість 17 вересня противник обстрілював українські позиції теж 5 разів, але із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Тоді один військовослужбовець загинув, ще двоє військовослужбовців отримали поранення.

Обстріли 18 вересня велися у районі Березового і двічі поблизу Водяного.
Неподалік Травневого противник застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. А поблизу Кримського - ручний протитанковий гранатомет

"За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню", - зазначили в ООС.

На Донбасі за добу скоротилася інтенсивність обстрілів

Нагадаємо, за даними ООН, протягом понад 5 років на Донбасі загинули 3339 мирних жителів.

ОБСЄ знайшла міни в районі розведення військ на Донбасі Я ніколи не визнаю Крим і Донбас російськими, - Сенцов
Новини України Донбасобстрел
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся