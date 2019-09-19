На Донбасі за добу скоротилася інтенсивність обстрілів

Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики провели 5 обстрілів, втрат з української сторони немає

На Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил минулої доби 18 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили режим припинення вогню 5 разів. Про це передає прес-центр ООС.

Відомо, що противник обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Натомість 17 вересня противник обстрілював українські позиції теж 5 разів, але із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Тоді один військовослужбовець загинув, ще двоє військовослужбовців отримали поранення.



Обстріли 18 вересня велися у районі Березового і двічі поблизу Водяного.

Неподалік Травневого противник застосував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. А поблизу Кримського - ручний протитанковий гранатомет

"За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню", - зазначили в ООС.

Нагадаємо, за даними ООН, протягом понад 5 років на Донбасі загинули 3339 мирних жителів.