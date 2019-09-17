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На Донбассе погибли более 3300 мирных жителей, - ООН

Новости » Происшествия    17.09.2019 - 17:05
На Донбассе погибли более 3300 мирных жителей, - ООН
Фото: Матильда Богнер (скриншот видео)

Наблюдается значительное уменьшение числа убитых гражданских лиц с июля этого года

За более чем пять лет на Донбассе погибли 3339 мирных жителей. Об этом сообщила на пресс-конференции председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украины Матильда Богнер, сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что наблюдается значительное уменьшение числа убитых гражданских с июля этого года.

"Сегодня количество жертв среди гражданского населения является самой низкой за весь период конфликта, который уже унес более 3300 жизней гражданских лиц. Надеемся, тенденция к снижению сохранится в будущем", - сказала Богнер.

Напомним, в ООН сообщили об уменьшении жертв за время перемирия на Донбассе. Возобновление режима прекращения огня на Донбассе привело к заметному уменьшению числа жертв среди гражданского населения. В ООН сообщили, что с начала перемирия на Донбассе пострадали 7 человек.

Как сообщало РБК-Украина, за последние три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей, а 60 - ранены. 56 из этих жертв были вызваны артиллерийскими обстрелами и огнем из стрелкового оружия. Среди этих 56-ти пострадавших - 9 детей.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский считает, что первыми шагами на пути к миру на Донбассе станут прекращение огня и разведение сил.

В ООН сообщили об уменьшении жертв за время перемирия на Донбассе ООН: за три месяца на Донбассе погибли 8 мирных жителей
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