ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе боевики 4 раза обстреляли позиции ООС

Новости » Происшествия    18.09.2019 - 19:21
На Донбассе боевики 4 раза обстреляли позиции ООС
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

О погибших или раненых не сообщается

На Донбассе с начала суток 18 сентября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Как сообщается, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций ОС, а именно неподалеку Березового и вблизи Водяного.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил - неподалеку Травнегвоо и вблизи Крымского.

О погибших или раненых не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в течение прошлых суток, 17 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один украинский военный погиб и еще двое получили ранения.

Кроме того, по данным ООН, за более чем пять лет на Донбассе погибли 3339 мирных жителей.

Боевики утром обстреляли позиции ООС из гранатометов Украина готовится к отводу войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь