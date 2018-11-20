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На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 08:25
На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Боевики за сутки более 20 раз обстреляли Объединенные силы

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 19 ноября, ранения получили трое военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.  

Сообщается, что боевики 21 раз обстреляли украинские войска в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Вольный, Луганское, Травневое, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово.

"В ходе боевых действий трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Сегодня противник огневой активности не проявлял. По данным разведки, трех боевиков российских оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожили, еще шесть оккупантов получили ранения", - говорится в сообщении.

На Донбассе за сутки ранены трое украинских военных

Напомним, министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем заявила, что одной из важнейших задач для Евросоюза остается предотвращение превращения войны на Донбассе в новый "замороженный конфликт".

Отметим, накануне на блокпосту на Донбассе правоохранители со стрельбой остановили авто, которое следовало с оккупированных территорий.

 

На Донбассе за день ранены двое украинских военных, - ООС
Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбассобстрелбоевики
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