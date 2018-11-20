На Донбасі за добу поранені троє українських військових

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Бойовики за добу понад 20 разів обстріляли Об'єднані сили

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 19 листопада, поранення отримали троє військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що бойовики 21 раз обстріляли українські війська в районах населених пунктів Кримське, Жолобок, Новотошківське, Вільний, Луганське, Травневе, Авдіївка, Піски, Опитне, Степове, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Новотроїцьке, Чермалик, Павлопіль, Водяне та Гнутове.

"В ході бойових дій троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення. Сьогодні противник вогневої активності не проявляв. За даними розвідки, трьох бойовиків російських окупаційних військ за минулу добу знищили, ще шість окупантів отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем заявила, що однією з найважливіших завдань для Євросоюзу залишається запобігання перетворенню війни на Донбасі на новий "заморожений конфлікт".

Відзначимо, напередодні на блокпосту на Донбасі правоохоронці зі стріляниною зупинили авто, яке їхало з окупованих територій.