ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

На блокпосту на Донбассе правоохранители со стрельбой остановили авто из "ДНР"

Новости » Происшествия    19.11.2018 - 14:04
На блокпосту на Донбассе правоохранители со стрельбой остановили авто из "ДНР"
Фото: пункт пропуска на Донбассе (police.dn.ua)

На данный момент водитель авто задержан

На блокпосту на Донбассе вчера, 18 ноября 2018 года, правоохранители со стрельбой остановили авто из так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как отмечается, водитель отказался от осмотра авто и начал движение по направлению к сотрудникам полиции, чем создал угрозу их жизни и здоровью. В ответ на такие действия правоохранители трижды выстрелили по колесам авто, чтобы его остановки.

"В Донецкой области, 18 ноября 2018 года, личным составом подразделения Национальной полиции Украины "Киев", который действует в составе объединенных сил, во время несения службы на одном из блокпостов, остановлен автомобиль марки “Лада-Калина” под управлением, как выяснилось позже, гражданина П.", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал, водитель авто задержан. Как установили правоохранители, он направлялся из г. Макеевка Донецкой области.

На блокпосту на Донбассе правоохранители со стрельбой остановили авто из &quot;ДНР&quot;

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе сегодня утром в ходе боевых действий пострадали двое военных.

Кроме того, сообщалось, что по данным украинской разведки, российские военные массово отказываются от службы на оккупированном Донбассе.

Арестован участник батальона "Оплот", экс-охранник "финансово-экономической полиции ДНР" Российские военные массово отказываются от службы на оккупированном Донбассе, - ГУР
Новости Украины ДонбассДНР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь