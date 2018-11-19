На блокпосту на Донбассе правоохранители со стрельбой остановили авто из "ДНР"

На данный момент водитель авто задержан
На блокпосту на Донбассе вчера, 18 ноября 2018 года, правоохранители со стрельбой остановили авто из так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР"). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции объединенных сил (ООС) в Facebook.
Как отмечается, водитель отказался от осмотра авто и начал движение по направлению к сотрудникам полиции, чем создал угрозу их жизни и здоровью. В ответ на такие действия правоохранители трижды выстрелили по колесам авто, чтобы его остановки.
"В Донецкой области, 18 ноября 2018 года, личным составом подразделения Национальной полиции Украины "Киев", который действует в составе объединенных сил, во время несения службы на одном из блокпостов, остановлен автомобиль марки “Лада-Калина” под управлением, как выяснилось позже, гражданина П.", - говорится в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал, водитель авто задержан. Как установили правоохранители, он направлялся из г. Макеевка Донецкой области.
Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе сегодня утром в ходе боевых действий пострадали двое военных.
Кроме того, сообщалось, что по данным украинской разведки, российские военные массово отказываются от службы на оккупированном Донбассе.