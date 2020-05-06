На Донбасі за добу поранені двоє українських військових

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Всього зафіксовано 15 обстрілів

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення та один - бойове травмування. Про це повідомяє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Обстріли велися із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Зокрема, з 82 мм мінометів та вночі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції сил ООС неподалік Невельського. Крім того, вогонь вели біля Богданівки, Павлополя, Славного, Мар’їнки, Старогнатівки та двічі неподалік Авдіївки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Також обстріли велися поблизу Оріхового з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї. Оборонців Кримського ворог обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. По захисниках населеного пункту Південне противник двічі відкривав вогонь – з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

За даними розвідки, 5 травня українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських окупантів.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Авдіївки. Військовослужбовці Об'єднаних сил застосували чергові вогневі засоби у відповідь на порушення, внаслідок чого ворожі провокації припинилися. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі 5 травня проросійські бойовики обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське.

РБК-Україна писало, що вчора, 5 травня, на околицях Павлополя за кілька десятків метрів від житлових будинків українськими військовослужбовцями була виявлена некерована авіаційна ракета С-8, яку запустили бойовики.