ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики запустили по окрестностям Павлополя неуправляемую авиационную ракету

Новости » Происшествия     05.05.2020 - 09:14
Боевики запустили по окрестностям Павлополя неуправляемую авиационную ракету
Фото: ракета, запущенная боевиками (facebook.com/pressjfo)

Украинские военные обнаружили эту ракету за несколько десятков метров от жилых домов

Вчера на окраинах Павлополя за несколько десятков метров от жилых домов украинскими военнослужащими была обнаружена неуправляемая авиационная ракета С-8, которую запустили боевики. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

По предварительной информации ракета была выпущена накануне российско- оккупационными войсками по направлению населенного пункта Верхнешироковское. Ракета не разорвалась. Никто из местных жителей не пострадал.

Данный случай был задокументирован соответствующими следственными органами, после чего инженерно-саперные подразделения Вооруженных сил Украины обезвредили ракету на месте путем подрыва.

Напомним, в течение 3 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения и трое - боевые травмы.

Кроме того, 2 мая вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранив двух военнослужащих.

На Донбассе ранение получил один украинский военный Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из запрещенного вооружения
Новости Украины Донбассбоевикиракета
News
On Top