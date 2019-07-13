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На Донбасі за добу поранені двоє українських військових

Новини » Суспільство    13.07.2019 - 19:24
На Донбасі за добу поранені двоє українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики шість разів обстріляли позиції ООС

На Донбасі з початку доби, 13 липня, бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що збройні формування РФ обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил поблизу Широкіно, Опитного, Водяного, Новотроїцького.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Гольмівського і Погоди.

Внаслідок обстрілу ворожих двоє військовослужбовців отримали поранення. На обстріли з боку збройних формувань РФ українські підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики з великокаліберного кулемета обстріляли житловий будинок у населеному пункті Золоте-4 в Луганській області. В результаті обстрілу 75-річна мешканка будинку не постраждала.

Додамо, за минулу добу, 12 липня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждали двоє українських військових. В результаті обстрілу ворожих один військовий отримав поранення, ще один - бойове травмування. Бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню.

На Донбасі двоє бійців ЗСУ отримали травмування На Донбасі поранено бійця ЗСУ
Теми: Новини ООС
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