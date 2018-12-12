На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Фото: украинские военные (turchynov.com)

Боевики вчера 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 11 декабря ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции в районах Опытного, Зайцево, Марьинки, Красногоровки, Невельского, Славного и Чермалыка. Противник применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

"В ходе боевых действий 11 декабря двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - отметили в штабе.

Также сообщается, что с утра противник обстрелял Тарамчук на Донецком направлении, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, ранее министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что на Донбассе в результате разрыва мин погибли более 350 мирных жителей.

Отметим, накануне стало известно, что Служба безопасности Украины задержала одного из организаторов "русской весны" в Луганске в 2014 году.