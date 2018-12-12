На Донбасі за добу поранено двох українських військових

Фото: українські військові (turchynov.com)

Бойовики вчора 11 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 11 грудня поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції в районах Опитного, Зайцевого, Мар'їнки, Красногорівки, Невельського, Славного і Чермалика. Противник застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

"В ході бойових дій 11 грудня двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення", - зазначили в штабі.

Також повідомляється, що з ранку противник обстріляв Тарамчук на Донецькому напрямку, втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, раніше міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявив, що на Донбасі в результаті розриву мін загинули більше 350 мирних жителів.

Відзначимо, напередодні стало відомо, що Служба безпеки України затримала одного з організаторів "російської весни" в Луганську в 2014 році.