ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В МинВОТ назвали число гражданских, погибших на Донбассе от разрыва мин

Новости » Общество    11.12.2018 - 18:37
В МинВОТ назвали число гражданских, погибших на Донбассе от разрыва мин
Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

За 4 года на Донбассе из-за разрыва мин погибли более 350 человек

На востоке Украины с начала боевых действий в результате разрыва мин погибли более 350 мирных жителей Донбасса. Об этом сообщил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий на внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш, передает РБК-Украина.

В частности, сейчас известно минимум о 355 погибших, а также о более 1450 пострадавших.

"За 4 года от мин и взрыво-опасных остатков на востоке Украины погибли по меньшей мере 355 гражданских лиц, 1456 получили ранения. Чтобы сохранить человеческие жизни, нужно разминировать тысячи квадратных километров", - написал Черныш в Twitter.

В МинВОТ назвали число гражданских, погибших на Донбассе от разрыва мин

По данным МинВОТ, в Донецкой области зафиксировано 178 погибших и 1108 раненых, в Луганской области количество погибших достигло 177 человек, раненых - 348.

Он также добавил, что важно распространять среди населения информацию о том, как уберечься от мин. Черныш отметил, что министерство постоянно проводит обучение гражданского населения, как уберечься от мин.

Напомним, по данным ООН, на гуманитарную помощь на востоке Украины ждут 3,8 млн человек. В конце прошлого года в ООН на эти цели было предусмотрено 204 млн долларов. По состоянию на декабрь 2018 года план профинансировано на 37 процентов.

Опубликованы фото последствий обстрела водовода под Попасной Линия разграничения на Донбассе наполовину не отвечает согласованной в Минске, - Марчук
Новости Украины Донбассмина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь