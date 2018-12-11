В МинВОТ назвали число гражданских, погибших на Донбассе от разрыва мин

Иллюстративное фото (flickr.com/osce_smmu)

За 4 года на Донбассе из-за разрыва мин погибли более 350 человек

На востоке Украины с начала боевых действий в результате разрыва мин погибли более 350 мирных жителей Донбасса. Об этом сообщил глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий на внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш, передает РБК-Украина.

В частности, сейчас известно минимум о 355 погибших, а также о более 1450 пострадавших.

"За 4 года от мин и взрыво-опасных остатков на востоке Украины погибли по меньшей мере 355 гражданских лиц, 1456 получили ранения. Чтобы сохранить человеческие жизни, нужно разминировать тысячи квадратных километров", - написал Черныш в Twitter.

По данным МинВОТ, в Донецкой области зафиксировано 178 погибших и 1108 раненых, в Луганской области количество погибших достигло 177 человек, раненых - 348.

Он также добавил, что важно распространять среди населения информацию о том, как уберечься от мин. Черныш отметил, что министерство постоянно проводит обучение гражданского населения, как уберечься от мин.

Напомним, по данным ООН, на гуманитарную помощь на востоке Украины ждут 3,8 млн человек. В конце прошлого года в ООН на эти цели было предусмотрено 204 млн долларов. По состоянию на декабрь 2018 года план профинансировано на 37 процентов.