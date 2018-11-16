На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Ситуация на Донбассе остается напряженной

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 15 ноября ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что ситуация на Донбассе остается контролируемой, боевики 16 раз обстреляли украинские позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Вольный, Шумы, Пивденное, Авдеевка, Пески, Марьинка, Славное, Павлополь, Водяное и Широкино.

"В ходе боевых действий два военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в ходе боев трое боевиков погибли и еще пятеро получили ранения.

Напомним, мониторинговая миссия ООН призвала Украину призвала возобновить выплату пенсий всем украинцам на неподконтрольных территориях Донбасса.

Накануне в СЦКК рассказали о последствиях обстрелов боевиками Пивденного.